Пловчиха Ефимова выступит на Олимпиаде в Париже

Её имя появилось сегодня в списке допущенных к соревнованиям нейтральных атлетов. Он опубликован на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта.

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Юлии Ефимовой 32 года. Она обладательница трёх олимпийских медалей и шести золотых наград чемпионата мира. О том, что спортсменка планирует участвовать в Олимпийских играх, стало известно в апреле. Тогда Ефимова отмечала, что заявку на участие нужно подать за три недели до начала Игр.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Выступать на Играх спортсмены будут без флага, гимна и других национальных символов.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июня по 11 августа.