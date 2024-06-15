МОК опубликовал имена допущенных до Олимпиады россиян

Первые четырнадцать российских спортсменов получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, без флага, гимна и символов страны. Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

«Следующие спортсмены были признаны допущенными и приглашены для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года», — сказано на сайте организации.



Затем следует список российских спортсменов, в нем 14 фамилий. Большинство – борцы. Это Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

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Кроме того, к соревнованиям по велоспорту допущены Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

В прыжках на батуте может участвовать Анжела Бладцева.

Отмечается, что участники были отобраны «в соответствии с «Принципами осуществления участия отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами на Олимпийских играх Париж 2024 года» и решением AINERP.

В марте 2024 года Исполком МОК учредил Индивидуальную нейтральную комиссию по проверке права россиян и белорусов (AINERP) участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Также проверялись права вспомогательного персонала. Комиссия могла пользоваться информацией из различных источников.

В МОК решили не допускать к Играм спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами. Кроме того, по данным СМИ, проверялись соцсети спортсменов и их публичные выступления на предмет поддержки СВО. https://news.rambler.ru/sociology/50459583-mok-razreshil-dopuskat-k-turniram-rossiyskih-sportsmenov-ne-podderzhavshih-svo/