Бегун из Пакистана потерял сознание на Играх БРИКС

Пакистанскому легкоатлету Муиду Абдулу стало плохо после забега на 400 метров на Играх БРИКС, пишет ТАСС.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. Разыгрывается 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

По данным агентства, Абдул преодолел дистанцию с результатом в 48,19 секунды. Спортсмен занял девятое место.

Сразу после забега мужчина упал. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Через некоторое время он пришел в сознание и смог самостоятельно встать.

В Казани в субботу, 15 июня, температура достигает 30 градусов в тени.