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Бегун из Пакистана потерял сознание на Играх БРИКС

Пакистанскому легкоатлету Муиду Абдулу стало плохо после забега на 400 метров на Играх БРИКС, пишет ТАСС.

Бегун из Пакистана потерял сознание на Играх БРИКС
© РИА Новости

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. Разыгрывается 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

По данным агентства, Абдул преодолел дистанцию с результатом в 48,19 секунды. Спортсмен занял девятое место.

Сразу после забега мужчина упал. Врачи оказали ему медицинскую помощь. Через некоторое время он пришел в сознание и смог самостоятельно встать.

В Казани в субботу, 15 июня, температура достигает 30 градусов в тени.

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