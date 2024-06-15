Россиянок дисквалифицировали в эстафете на Играх БРИКС

Женская сборная России по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете 4×100 метров на Играх БРИКС из-за нарушения правил при передаче палочки. Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Мащенко.

«Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — сообщил Мащенко агентству ТАСС.



В результате инцидента победу в эстафете одержала команда Белоруссии, а второе место заняла сборная Бразилии. Игры БРИКС, проходящие в Казани, завершатся 23 июня.

На Играх БРИКС 13 июня в соревнованиях по синхронному плаванию золото получил четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев. Первой также стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.