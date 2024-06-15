$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Россиянок дисквалифицировали в эстафете на Играх БРИКС

Женская сборная России по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете 4×100 метров на Играх БРИКС из-за нарушения правил при передаче палочки. Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Мащенко.

Россиянок дисквалифицировали в эстафете на Играх БРИКС
© РИА Новости
«Причина дисквалификации женской команды России — ошибка при передаче эстафетной палочки. Никаких протестов подаваться не будет», — сообщил Мащенко агентству ТАСС.

В результате инцидента победу в эстафете одержала команда Белоруссии, а второе место заняла сборная Бразилии. Игры БРИКС, проходящие в Казани, завершатся 23 июня.

На Играх БРИКС 13 июня в соревнованиях по синхронному плаванию золото получил четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев. Первой также стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко.

Летние виды спорта
Светлана Колесниченко
Александр Мальцев
СБОРНАЯ РОССИИ
БРИКС
4