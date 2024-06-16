Американская пловчиха побила мировой рекорд на 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем

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В Индианаполисе проходили национальных отборочные соревнования на Олимпийские игры. 21-летняя Уолш показала результат 55,18 секунды.

Таким образом, она превзошла достижение шведки Сары Шестрем (55,48), которое было установлено на Олимпиаде‑2016 в Рио‑де‑Жанейро.