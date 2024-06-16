Кочанова выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Играх БРИКС

Россиянка Мария Кочанова стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту в рамках Игр БРИКС. Турнир проходит в Казани.

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Кочанова показала результат 1,95 метра. На такой же высоте планку преодолели представительница Белоруссии Елизавета Валуева и россиянка Полина Парфененко. По количеству попыток Кочанова оказалась сильнее, серебряную награду завоевала Валуева, бронзовую - Парфененко.

В соревнованиях по метанию диска победу одержал россиянин Алексей Худяков, серебряным призером стал его соотечественник Александр Добренький, бронзу выиграл белорус Владислав Пучко. В прыжках с шестом золото досталось россиянину Михаилу Шмыкову, второе место занял его соотечественник Александр Соловьев, третьим стал представитель Белоруссии Матвей Волков. В забеге на 1500 метров весь пьедестал заняли россиянки. Первой к финишу пришла Светлана Аплачкина, второй - Яна Перепелица, третьей - Юлия Попова.

В тройном прыжке россияне составили всю призовую тройку. Победу одержал Дмитрий Чижиков, вторым стал Виталий Павлов, третьим - Илья Телькунов. В беге на 3000 метров с препятствиями золотую медаль завоевал россиянин Константин Плохотников, серебряным призером стал Дмитрий Иваненко из Белоруссии, бронзовым - россиянин Никита Калганов. В толкании ядра у женщин победительницей стала белоруска Алена Дубицкая, серебряную медаль выиграла россиянка Алена Гордеева, бронзовую - ее соотечественница Ольга Батырева.

В забеге на 200 метров у женщин золотую медаль завоевала Наталья Комбарова, серебряным призером стала Виктория Максимова, бронзовым - Вера Филатова. Все три спортсменки представляют Россию. В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал россиянин Константин Крылов, второе место занял Летлогоноло Лакило Молейан из ЮАР, третьим стал представитель Индии Куджур Анимеш. В забеге на 110 метров с барьерами первое место занял россиянин Артем Макаренко, чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков стал вторым, бронзовую медаль завоевал китаец Чжан Цзыцзюнь.

В женском многоборье все медали выиграли российские спортсменки. Первой стала Елизавета Слободянюк, второй - Юлия Сохацкая, третьей - Светлана Антошина. Забег на 100 метров с барьерами выиграла белоруска Эльвира Грабаренко, второй стала россиянка Виктория Погребняк, третьей - Светлана Парахонка из Белоруссии.