Олимпийский чемпион стал главным тренером мужской сборной России по гандболу

Олимпийский чемпион Лев Воронин стал главным тренером мужской сборной России по гандболу
Высший Совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил кандидатуру Льва Воронина на должность главного тренера мужской сборной России.
«Спасибо за доверие Сергею Николаевичу Шишкареву (президент ФГР — прим. «Чемпионата»). Сразу же могу пообещать, что подобное назначение никак не отразится на моей работе в Федерации гандбола России. Пожалуй, для всех, как и для меня, это неожиданное предложение. Тем не менее, для меня всегда было мечтой возглавить национальную команду. Прежде я работал с Дмитрием Николаевичем Торговановым, но в роли помощника. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас есть план и есть понимание, куда нужно расти. На наш взгляд мы должны собрать максимально молодой и амбициозный коллектив, привить им желание добиваться наивысших задач. При этом, ни в коем случае опытные ребята не покидают состав и перед ними дверь тоже всегда будет открыта», – приводит слова Воронина пресс-служба ФГР.
С 2015 по 2017 годы Лев Воронин входил в штаб мужской сборной России в качестве ассистента Дмитрия Торгованова. 18 июля 2016 года Лев Геннадиевич был назначен генеральным директором Федерации гандбола России.
Во время спортивной карьеры Воронин был одним из основных игроков сборной России. В составе национальной команды он побеждал на Олимпиаде в Сиднее — 2000, становился чемпионом мира (1997) и Европы (1996), обладателем Суперкубков (1995, 1999), серебряным призером чемпионатов мира (1999) и Европы (2000). На Олимпиаде в Сиднее вошел в символическую сборную турнира. Всего за сборную Лев Воронин провел 114 матчей.
Напомним, ранее было объявлено об окончании контракта с предыдущим наставником сборной России Велимиром Петковичем.