Олимпийский чемпион стал главным тренером мужской сборной России по гандболу

Высший Совет Федерации гандбола России (ФГР) утвердил кандидатуру Льва Воронина на должность главного тренера мужской сборной России.

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«Спасибо за доверие Сергею Николаевичу Шишкареву (президент ФГР — прим. «Чемпионата»). Сразу же могу пообещать, что подобное назначение никак не отразится на моей работе в Федерации гандбола России. Пожалуй, для всех, как и для меня, это неожиданное предложение. Тем не менее, для меня всегда было мечтой возглавить национальную команду. Прежде я работал с Дмитрием Николаевичем Торговановым, но в роли помощника. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас есть план и есть понимание, куда нужно расти. На наш взгляд мы должны собрать максимально молодой и амбициозный коллектив, привить им желание добиваться наивысших задач. При этом, ни в коем случае опытные ребята не покидают состав и перед ними дверь тоже всегда будет открыта», – приводит слова Воронина пресс-служба ФГР.



С 2015 по 2017 годы Лев Воронин входил в штаб мужской сборной России в качестве ассистента Дмитрия Торгованова. 18 июля 2016 года Лев Геннадиевич был назначен генеральным директором Федерации гандбола России.

Во время спортивной карьеры Воронин был одним из основных игроков сборной России. В составе национальной команды он побеждал на Олимпиаде в Сиднее — 2000, становился чемпионом мира (1997) и Европы (1996), обладателем Суперкубков (1995, 1999), серебряным призером чемпионатов мира (1999) и Европы (2000). На Олимпиаде в Сиднее вошел в символическую сборную турнира. Всего за сборную Лев Воронин провел 114 матчей.

Напомним, ранее было объявлено об окончании контракта с предыдущим наставником сборной России Велимиром Петковичем.