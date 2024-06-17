Кузина заняла первое место в прыжках в воду с трамплина на Играх БРИКС

Россиянка Елизавета Кузина завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

По итогам пяти попыток Кузина набрала 333,75 балла. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Кристина Ильиных (330,45), третьей стала Александра Альшаник из Белоруссии (250,50).

Кузиной 21 год, она является вице-чемпионкой мира среди юниоров и многократной чемпионкой России.

Игры БРИКС завершатся 23 июня.