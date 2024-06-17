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Кузина заняла первое место в прыжках в воду с трамплина на Играх БРИКС

Россиянка Елизавета Кузина завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Кузина заняла первое место в прыжках в воду с трамплина на Играх БРИКС
© РИА Новости

По итогам пяти попыток Кузина набрала 333,75 балла. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница Кристина Ильиных (330,45), третьей стала Александра Альшаник из Белоруссии (250,50).

Кузиной 21 год, она является вице-чемпионкой мира среди юниоров и многократной чемпионкой России.

Игры БРИКС завершатся 23 июня.

Летние виды спорта
Кристина Ильиных
БРИКС