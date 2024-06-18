Олимпийский призер в прыжках в воду Кузнецов назвал западных политиков клоунами

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Все усилия западных политиков сломить волю России тщетны, а своими действиями они напоминают клоунов. Такое мнение журналистам высказал серебряный призер Олимпиады-2012 в прыжках в воду Евгений Кузнецов.

Летом 2022 года Кузнецов сказал ТАСС, что, по его мнению, санкции в отношении российского спорта затянутся надолго.

"Здесь ничего сверхъестественного нет, - так объяснил спортсмен свою дальновидность в оценке развития ситуации. - Кто немножечко хотя бы интересуется политикой, то все понимает. С некоторых стран санкции не снимают десятилетиями, достаточно вспомнить Иран. Нас, думаю, в разной степени, такое тоже ожидает".

"Будут ли у российских спортсменов проблемы с допуском на Олимпиаду в Лос-Анджелесе? Думаю, и россияне, и белорусы не избегут сложностей. Возможно, сложится немного мягче, но все равно условия будут. Три олимпийских цикла, допускаю, проблемы будут", - считает призер Олимпиады.

По мнению Кузнецова, последнее слово в возврате российских спортсменов на международные старты остается за зарубежными политиками. "Если они действительно великие, то должны понять, что неправильно применять санкции к спортсменам. Тех же иранцев или северокорейцев никто не лишает международных стартов, а в отношении России ведется точечный прессинг. Мне, если честно, смешно от этого, потому что они (западные политики - прим. ТАСС) - клоуны чистые. Они не могут никак нас сломить, и как бы они не старались, ничего у них не получится", - заключил Кузнецов.