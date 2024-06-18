Фехтовальщица Майя Гучмазова позволила себе резкие высказывания после схватки с Еленой Кривицкой, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Базеле, на чемпионате Европы по фехтованию. На турнире Гучмазова представляет Грузию, Кривицкая выступает под флагом Украины.

Схватка завершилась со счетом 15:9 в пользу украинки. Вместе с тем, ей грозит дисквалификация, так как после поединка она отказалась пожать сопернице руку и покинула площадку.

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«[Ой], почему им [украинцам] можно все, они что, [начисто обнаглели], что ли?», — прокомментировала ситуацию Гучмазова.



Напомним, что в июле 2023 года украинка Ольга Харлан попала в скандал на ЧМ в Милане, когда отказалась после поединка с россиянкой Анной Смирновой пожать ей руку.

Такое поведение строго запрещено правилами Международной федерации фехтования, поэтому украинку дисквалифицировали. При этом позже МОК в качестве «компенсации» выдал ей лицензию на выступление на ОИ-2024.

После Игр в Париже Харлан, по ее словам, намеревается завершить спортивную карьеру.