Родившаяся в России фехтовальщица отреагировала на отказ украинки жать ей руку

Родившаяся в России фехтовальщица Майя Гучмазова, которая представляет сборную Грузии, отреагировала на отказ украинки Елены Кривицкой жать ей руку. Слова спортсменки приводит RT.

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«Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — заявила Гучмазова. Она отметила, что давно знает Кривицкую и у них были нормальные отношения, поэтому ее жест стал для нее неожиданным. «Если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — подытожила фехтовальщица.



Инцидент произошел на чемпионате Европы, проходящем в швейцарском Базеле 17 июня. Кривицкая одержала победу над Гучмазовой со счетом 15:9, после чего отказалась от рукопожатия. Уроженка России в нецензурной форме отреагировала на поведение украинки.

Гучмазовой 33 года, она родилась во Владикавказе. Спортсменка сменила гражданство в 2017 году, перейдя под грузинский флаг.