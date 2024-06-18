Российские вольники взяли девять из десяти золотых медалей на Играх БРИКС

На Играх БРИКС, которые в эти дни проходят в Казани, стартовали соревнования по спортивной борьбе. Сегодня определялись лучшие мастера вольного стиля.

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Лишь в одной из десяти весовых категорий до 97 кг в финале не оказалось российского борца. В этом весе золото взял представитель Азербайджана Гаджимурад Магомедсаидов. Впрочем, и он является выходцем из Дагестана. А вот в других девяти финалах балом правили россияне.

Одна из самых ярких схваток состоялась в весе до 65 кг, где чемпион мира в весовой категории до 61 кг Абасгаджи Магомедов боролся с азербайджанцем Мурадом Хагвердиевым. Мурад почти сразу после начала схватки повел со счетом 6:0, но затем очки набирал только Магомедов - 16:6.

В общем зачете в тройку вместе с Россией вошли Азербайджан (1-3-2) и Беларусь (0-0-6), борцы которых взяли по шесть медалей.

Медалисты турнира:

57кг

1. Рамиз Гамзатов (Россия)

2. Нодирбек Жуманазаров (Узбекистан)

3. Димчик Батомункуев (Беларусь)

61кг

1. Башир Магомедов (Россия)

2. Сардар Рузимов (Узбекистан)

3. Джейхун Аллахвердиев (Азербайджан)

65кг

1. Абасгаджи Магомедов (Россия)

2. Мурад Хагвердиев (Азербайджан)

3. Андрей Бекренев (Беларусь)

3. Даниил Харчилава (Абхазия)

70кг

1. Курбан Шираев (Россия)

2. Бегиджон Кулдашев (Узбекистан)

3. Ньюргун Скрябин (Беларусь)

3. Марат Кокоскерия (Абхазия)

74кг

1. Анзор Закуев (Россия)

2. Мурат Джакупов (Казахстан)

3. Джабраил Гаджиев (Азербайджан)

3. Егор Акулич (Беларусь)

79кг

1. Магомед Магомаев (Россия)

2. Орхан Аббасов (Азербайджан)

3. Азамат Джиоев (Южная Осетия)

86кг

1. Малик Шаваев (Россия)

2. Бабур Исламов (Узбекистан)

3. Алан Зассеев (Южная Осетия)

3. Аркадий Погосян (Беларусь)

92 кг

1. Алан Багаев (Россия).

2. Шамиль Зубаиров (Азербайджан).

3. Ярослав Ядковский (Беларусь).

97кг

1. Гаджимурад Магомедсаидов (Азербайджан)

2. Рустам Шодиев (Узбекистан)

3. Нургали Нургайпулы (Казахстан)

3. Бады-Маадыр Самдан (Россия)

125кг

1. Шамиль Мусаев (Россия)

2. Азамат Зассеев (Южная Осетия)

3. Нурсултан Азов (Казахстан)