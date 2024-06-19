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Федерация спортивной борьбы России: «Тем спортсменам, кому пришли приглашения, рекомендуем их принять и ехать на Олимпиаду»

Российским борцам рекомендовали принять приглашения на Олимпиаду.

Российским борцам рекомендовали принять приглашения на Олимпиаду
© Sports.ru

Ранее МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм в Париже.

«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», – сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.
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