Россияне завоевали три золотых медали в гребле на Играх БРИКС 20 июня

Российские спортсмены стали обладателями трех золотых и одной бронзовой наград Игр БРИКС в четверг на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

Байдарочники Иван Епишин и Василий Погребан выиграли финальный заплыв в двойках (500 метров, категория К‑2) с результатом 1 минута 31,97 секунда. Вторыми стали белорусы Владислав Литвинов и Илья Федоренко (1.32,15), бронза — у еще одного российского дуэта Виктор Гавриленко/Александр Сергеев (1.32,19).

В соревнованиях каноэ‑двоек у мужчин сильнейшими стали Дмитрий Шаров и Михаил Павлов (1.43,09), опередившие белорусские экипажи Александр Зубок/Виталий Осецкий (1.43,72) и Владислав Полешко/Данила Верещака (1.44,53).

У женщин в каноэ‑двойках золото взяли россиянки Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова (2.04,84), они финишировали впереди двух белорусских команд — Екатерины Семенцовой и Инны Неделькиной (2.05,58), а также Алены Ноздревой и Марии Попичич (2.07,57).

Российские байдарочницы остались без наград в заездах двоек у женщин, в этом виде весь пьедестал заняли представительницы Белоруссии. Победу одержали Ольга Худенко и Марина Литвинчик (1.43,38), лучшие из россиянок Светлана Черниговская и Анастасия Долгова пришли к финишу четвертыми (1.46,95).

Игры БРИКС завершатся в воскресенье. Прямые трансляции соревнований смотрите на каналах группы «Матч», а также на стриминговых платформах.