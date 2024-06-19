Российский пловец победил на Играх БРИКС на дистанции 200 м на спине

Российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу на Играх БРИКС в Казани на дистанции 200 метров на спине.

Лифинцев, в апреле установивший юниорский мировой рекорд на дистанции вдвое короче, показал время 1 минута 56,61 секунды. Вторым стал его соотечественник Ярослава Лозе (1.58,09), третьим — бразилец Брандонн Алмейда (2.02,29).

Другие результаты первого медального дня в плавании выглядят следующим образом:

50 м на спине, женщины: 1. Милана Степанова; 2. Мария Осетрова (обе — Россия); 3. Юлия Карла Феррейра Гоэс (Бразилия) и Анастасия Куляшова (Белоруссия);

200 м баттерфляем, женщины: 1. Серафима Фокина (Россия); 2. Мария Луиза де Карвалью (Бразилия); 3. Дарья Рогожинова (Россия);

400 м вольным стилем, женщины: 1. Софья Дьякова; 2. Ксения Мишарина (обе — Россия); 3. Тайана Мелисса (Бразилия);

400 м вольным стилем, мужчины: 1. Николай Колесников (Россия); 2. Стефан Стеверинк (Бразилия); 3. Григорий Вековищев (Россия).

Игры БРИКС в столице Татарстана завершатся 23 июня.

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