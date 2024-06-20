Россиянин Жидков победил на дистанции 100 м вольным стилем на Играх БРИКС

Россиянин Роман Жидков завоевал золото на дистанции 100 метров вольным стилем на Играх БРИКС в Казани.

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Жидков проплыл дистанцию за 49,19 секунды. Вторым стал бразилец Виктор Гимараеш (49,65), третьим — россиянин Николай Колесников (49,81).

На дистанции 200 м комплексным плаванием у мужчин золото завоевал Михаил Щербаков (2.00,97), серебро — его соотечественник Анатолий Гусенков (2.01,86), бронзу — бразилец Леонардо Коэльо Сантос (2.02,46). На дистанции 50 м на спине победу одержал россиянин Мирон Лифинцев (24,75), вторым стал россиянин Иван Тарасов (25,30), третьим — белорус Виктор Стаселович (25,53). На дистанции 50 метров брассом первым финишировал белорус Илья Шиманович (27,18), вторым стал бразилец Жуан Гомес Жуниор (27,48), третьим — россиянин Егор Бахур (27,83). На дистанции 1500 м комплексом первым стал Тьяго Матурана Руффини из Бразилии (15.16,68), вторым — россиянин Егор Бабинич (15.26,37), третьим — Крис Михайлов из ЮАР (15.33,16).

В женском заплыве на 200 м вольным стилем золото завоевала россиянка Софья Дьякова (1.58,73), серебро — Наталия Алмейда из Бразилии (1.59,96), бронзу — россиянка Анастасия Саратова (2.00,82). На дистанции 400 м комплексом выиграла россиянка Виктория Блинова (4.46,46), второй стала ее соотечественница Дарья Рогожинова (4.56,88), третьей — Инана Солеман из Сирии (4.59,90). На дистанции 100 м на спине победу праздновала белоруска Анастасия Шкурдай (1.00,57), второй финишировала россиянка Милана Степанова (1.02,0), третьей — Мария Луиза из Бразилии (1.02,07). Белоруска Анастасия Кулешова стала первой на дистанции 50 м баттерфляем, показав результат 26,41 секунды. Серебро завоевала Беатриз Безерра из Бразилии (26,46), бронзу — россиянка Арина Хитева (26,69).

Игры БРИКС в Казани завершатся в воскресенье.