Допущенный до Игр российский атлет отказался от поездки на Олимпиаду

Российский велогонщик Александр Власов, которого Международный олимпийский комитет допустил до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, принял решение отказаться от поездки во французскую столицу. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине, и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду, я принял решение отказаться от участия», — заявил Власов.



Власов этим летом проедет за BORA‑Hansgrohe «Тур де Франс» и «Вуэльту».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация все же приняла решение допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для получения права выступить на Играх им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.