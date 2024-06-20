Российские борцы завоевали золотые медали Игр БРИКС

Российские борцы греко‑римского стиля Вааг Маргарян и Нохчо Лабазанов завоевали золотые медали на Играх БРИКС в Казани.

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В финальной схватке весовой категории до 87 кг Маргярян одолел белоруса Игоря Ярошевича. В решающем поединке веса до 130 кг Лабазанов победил другого представителя Белоруссии Дмитрия Зарубского.

В финальной схватке весовой категории до 82 кг россиянин Рафаэль Юнусов уступил белорусу Станиславу Шафаренко и выиграл серебряную медаль турнира. Победителем в весе до 97 кг стал азербайджанец Ариф Нифтуллаыев, победивший Владислава Пустошилова из Белоруссии.