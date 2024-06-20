Украина потребовала отстранить 12 российских дзюдоистов от Олимпиады

Украина потребовала отстранить от Летних Олимпийских игр в Париже 12 российских дзюдоистов. Об этом сообщает «РБК».

Инициаторами этого стали глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Белый и президент национальной федерации дзюдо Михаил Кошляк. Соответствующее письмо они направили в Международный олимпийский комитет.

Они потребовали отстранить Рамазана Абдулаева (весовая категория до 60 кг), Мурада Чопанова (до 66 кг), Данила Лаврентьева (до 73 кг), Тимура Арбузова (до 81 кг), Михаила Игольникова (до 90 кг), Матвея Каниковского (до 100 кг), Инала Тасоева (свыше 100 кг), Сабину Гилязову (до 48 кг), Дарью Курбонмамадову (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадину Таймазову (до 70 кг) и Элис Старцеву (свыше 78 кг). В качестве причины в письме указано, что они поддерживают СВО на Украине и не отвечают достаточным критериям для получения статуса нейтрального атлета.

Напомним, что указанные спортсмены на ОИ-2024 были выдвинуты Федерацией дзюдо РФ в начале июня. При этом в МОК пока не сообщали, получат ли они допуск на Олимпиаду.