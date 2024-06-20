177 золотых наград завоевала сборная России на Играх БРИКС за восемь дней

Сборная России по итогам восьми соревновательных дней Игр БРИКС досрочно победила в общекомандном медальном зачете турнира. Российские спортсмены завоевали 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовых медалей, пишет РИА «Новости».

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На втором месте сборная Беларуси (34-56-70), на третьем – Китая (17-17-12). Игры БРИКС продлятся до 24 июня. До конца турнира будут разыграны 135 комплектов наград.

В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран.