Петербургским спортсменам заплатят за победу на Олимпийских играх-2024

Власти Санкт-Петербурга заплатят 5 миллионов рублей спортсменам, которые представляют город и победят на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Северной столицы.

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За завоевание серебряной медали предусмотрена премия в размере 2,5 миллиона рублей, за бронзовую — 1,5 миллиона. Кроме того, выплаты от 678 до 339 тысяч положены тем атлетам, кто на Играх займет места с четвертого по шестое.

В декабре прошлого года в Олимпийском комитете России (ОКР) высказались о финподдержке желающих выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе спортсменов.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших "нейтрализацию". ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — заявил глава организации Станислав Поздняков.



Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Спортсмены смогут принять участие в турнире только в нейтральном статусе. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.