Российская четверка каноистов завоевала золото Игр БРИКС

Сборная России стала победителем финала в гребле на каноэ у мужчин среди четверок на Играх БРИКС в Казани.

Россияне пришли к финишу первыми, показав время 1 минута 32, 44 секунды. Команда в составе Дмитрия Шарова, Михаила Павлова, Павла Скрябина и Александра Боца опередила два белорусских экипажа, завоевавших серебро и бронзу.

В финале четверок у мужчин‑байдарочников золото выиграли белорусы (1.19,73), две российские команды с результатами 1.19,92 и 1.22,19 довольствовались вторым и третьим местами.

У женщин в финальном заплыве байдарок‑четверок золото также взяли представители Белоруссии с результатом 1 минута 31,92 секунды. Второй — еще один белорусский экипаж (1.33,72), в активе россиянок — бронза (1.34,49).

Игры БРИКС в столице Татарстана завершатся 23 июня. Прямые трансляции соревнований смотрите на каналах группы «Матч», а также на стриминговых платформах.