Стали известны все участники мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 23 июня, определился последний участник мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Им стала сборная Сербии после поражения Кубы от сборной Польши (0:3) на предварительном этапе Лиги наций — 2024. Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 12 национальных команд.

© Чемпионат.com

Мужские сборные — участники Олимпиады — 2024:

Сербия

Египет

Германия

Канада

Аргентина

Франция

Япония

Италия

Словения

США

Бразилия

Польша.

Сборная Франции пробилась на Олимпиаду как представитель страны — организатора соревнований. Шесть сборных завоевали путёвки в Париж на трёх олимпийских квалификационных турнирах (два первых места). Это команды Германии, Бразилии, США, Японии, Польши и Канады. Ещё пять лицензий были распределены согласно рейтингу Международной федерации на 23 июня 2024 года с учётом необходимого представительства от каждого континента.

Олимпийские игры — 2024 пройдут с 26 июля по 8 августа.