Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов, но не квалифицировалась на Олимпийские игры в Париж‑2024.

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32‑летняя Юлия Ефимова на дистанции 100 м брассом показала время 1.07,98, заняв первое место. Но этого не хватило для того, чтобы отобраться на Олимпиаду в Париж. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

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«Финал я плыла тоже в дождь. А после моего выступления слетели палатки от шквального ветра, и остановили соревнования. Какой‑то апокалипсис начался. Я удивлена, что это случилось не во время моего заплыва.



Всё было реально. Ещё пару дней, и я бы расплылась. Показала бы 1,06 на сотне. А можно было и 1.07,12 по нормативу «В», я же одна от страны. Тоже был шанс на Олимпиаду попасть. Обидно, что я на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прям мышцы никакие, и этого следовало ожидать. Верила, надеялась, но всё‑таки возраст у меня уже не тот, чтобы в такие путешествия летать. У меня папа всё сравнивал: «Ты же на Олимпиаде‑2016 в Рио тоже плавала не пойми где». Но я перед этим тренировалась в Майами в той же самой часовой зоне. И прилетела в Бразилию всё равно заранее.

Все тут думают, что я из Америки приехала. Никто даже представить не может, что я накануне соревнований летела 25 часов из России. В финале на сотне я выложила всё, что было на данный момент. И на последних 15 метрах меня вставило. Мне папа говорит: «Иди ва‑банк. Даже если не готова, но вдруг получится?» Вот я и пошла ва‑банк. Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала, и на последнем гребке, мне кажется, сдалась — бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели — весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала всё, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба. Я к этому философски отношусь. Значит, не надо, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».