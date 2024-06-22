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Гимнастка Крамаренко выиграла упражнения с лентой на Играх БРИКС

Россиянка Лала Крамаренко стала победительницей Игр БРИКС по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Соревнования проходят в Казани.

Гимнастка Крамаренко выиграла упражнения с лентой на Играх БРИКС
© ТАСС

Крамаренко набрала 35,000 балла. Второе место заняла Вилана Савадян из Узбекистана (32,000), третьей стала Дарья Грохотова из Белоруссии (31,100).

В упражнениях с обручем победу одержала россиянка Мария Борисова (37,400), Анна Попова выиграла упражнения с мячом (35,950), Диана Чугунихина - с булавами (34,450). Попова также выиграла финал в упражнениях без предмета (40,500).

Соревнования в Казани завершатся 23 июня.

 

Летние виды спорта
Лала Крамаренко
Мария Борисова
Анна Попова
БРИКС