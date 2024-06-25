Саудовская Аравия могла принять участие в Играх БРИКС

Саудовская Аравия в начале 2024 года вела переговоры о том, чтобы местная сборная или команда с легионерами выступила на турнире по водному поло в Играх стран БРИКС. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал воспитанник ватерпольного «Синтеза» Владислав Егоров, который играет за команду «Кадиссия» в Саудовской Аравии.

© Газета.Ru

По его словам, переговоры шли до того, как стало известно, что соревнования по игровым командным видам спорта проводиться не будут.

«Уверен, что в Саудовской Аравии заинтересованы в сотрудничестве с Россией и в области спорта, вопрос в том, чтобы искать пути в налаживании этого сотрудничества», — отметил спортсмен.



Егоров также отметил, что он не сталкивался с отрицательным отношением к себе как к гражданину России во время выступлений на заграничных чемпионатах, в том числе, в Черногории, Сербии и Саудовской Аравии.

23 июня сообщалось, что пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина восхитилась решением российской гимнастки Лалы Крамаренко выступать на Играх БРИКС с серьезной травмой. Крамаренко завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой.