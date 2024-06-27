Начинается главная многодневная гонка "Тур де Франс"

29 июня стартует главная многодневная шоссейная гонка международного календаря "Тур де Франс". Порядковый номер - 111, а история ведется с 1903 года. В числе 176 участников из 22 команд - россиянин Александр Власов, выступающий в немецкой Red Bull - BORA - hansgrohe.

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"Большая петля" продлится до 21 июля. Всего в расписании гонки - 21 этап, включая два выходных (понедельники 8 и 15 июля), горные и равнинные маршруты, две индивидуальных гонки с раздельным стартом, причем вторая завершит "Тур де Франс" в Ницце, хотя обычно пелотон финишировал на Елисейских Полях Парижа.

Два года назад уроженец Выборга Александр Власов, сильнейший последние лет пять-шесть российский шоссейник, в генеральной классификации "Тура" замкнул Топ-5, но сейчас его шансы занять столь высокое место гораздо ниже.

Хотя такой предварительный расклад никак не отражает физические возможности нашего велогонщика.

Важно помнить: велошоссе - командный вид спорта. Если раньше Власов был однозначным первым номером велогруппы BORA, то сейчас, после перехода в межсезонье Приможа Роглича (из нидерландской Jumbo Visma), россиянин должен работать на словенца. Ведь Роглич - четырехкратный победитель гонок "Гранд Тура". Он трижды становился лучшим на испанской "Вуэльте" и выиграл общий зачет прошлогоднего "Джиро д Италия".

Что касается фаворитов нынешнего "Тура", то список короткий: все тот же Роглич, действующий обладатель титула датчанин Йонас Вингегор, триумфатор сезонов 2020 и 2021 годов словенец Тадей Погачар, бельгиец Ремко Эвенпул и британец Адам Йейтс.