Пловчиха Чикунова прокомментировала отказ ехать на Олимпиаду

Евгения Чикунова не жалеет о том, что отказалась ехать на Олимпиаду-2024.

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— Самый главный вопрос. Женя, вы не жалеете?

— Нет.

— То есть ни разу не пожалели о том, что вы решили не ехать на Олимпиаду?

— Ни разу. Меня спрашивают, не передумала ли я, но для меня ситуация никак не изменилась. Я уже говорила, что считаю эти критерии по допуску неприемлемыми. И нет, я не передумала.

Если кто-то считает, что я могла бы передумать из-за предложенных призовых, из-за того, что другие решили пройти этот путь и выступить на Олимпиаде… Но я ведь принимала решение, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов.

— Вы говорили с тренером о происходящем?

— Да, мы говорили с Виттой Владимировной (Новожиловой), но исключительно о том, что сейчас много новостей на эту тему, я обозначила, что все это никак не влияет на мое решение. Она сказала: «Я уважаю это, давай работать дальше».

— Много новостей — это в том числе про 5 миллионов призовых от вашего родного Санкт-Петербурга?

— Меня эта информация несколько удивила. Но опять же, это ведь не фактор для меня. Все это никак на меня не повлияло. Решение по участию в Олимпиаде — это не про деньги.

— Что ответите всем, кто говорит «станет старше — пожалеет».

— Что я могу тут сказать? Вот стану старше, тогда и увидим. Ситуация с нашим допуском длится уже довольно долго, на протяжении всего этого периода, думая о международной ситуации и обо всем этом в целом, я считаю, что приняла взвешенное решение. Оно обдумывалось тысячу раз.

— Вы чувствуете давление из-за своего решения?

— Я это сильно ощущаю, особенно на протяжении последнего месяца. И абстрагироваться от этого тяжело. Но было бы тяжелее, если бы о своем решении я сожалела. А так... Да, давление присутствует, но я продолжаю работать.

Разумеется, психологически в этой ситуации непросто, но нужно уметь с ним (давлением) справляться. Мы вернемся на международную арену, давление будет еще больше.

— У вас много болельщиков. Что вы скажете тем, кто до сих пор надеется на ваше участие в Олимпийских играх?

— Скажу всем спасибо за поддержку, у меня почему-то есть внутренняя уверенность, что мое время еще придет. И, конечно, всех приглашаю на финал Кубка России! – рассказала мировая рекордсменка на 200 м брассом.