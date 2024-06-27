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Лучший велогонщик России отказался от участия в Играх в нейтральном статусе

Российский велогонщик Александр Власов отказался от приглашения Международного олимпийского комитета выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте организации. Вместо этого приглашение получил его коллега Глеб Сырица.

Лучший велогонщик России отказался от участия в Играх в нейтральном статусе
© РИА Новости

Спортсмену не понравилась трасса, где пройдет заезд, сообщалось ранее. Также он сослался на плотный график.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уверена, что российских спортсменов не допустят на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. При этом в интервью «Спорт-Экспрессу» она призналась, что раньше придерживалась противоположного мнения, считая, что россиянам разрешат участвовать «в каком-то формате».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены до ОИ-2024 в нейтральном статусе. Особое внимание уделялось невозможности участия спортсменов, волонтеров и тренеров, «активно поддерживающих СВО». Глава МОК Томас Бах также призывал украинских спортсменов отслеживать публикации россиян в соцсетях и сообщать, если там есть посты с поддержкой СВО.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Международный олимпийский комитет делит людей на сорта. Он назвал политическими причины, по которым в МОК начали оправдываться за плакат с олимпийской чемпионкой из России Еленой Исинбаевой.

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