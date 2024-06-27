Тяжелоатлетка вправила вывихнутый палец во время поднятия штанги

Тяжелоатлетка Сисили Кайл на соревнованиях в США вывихнула палец во время подъема штанги. Спортсменка положила снаряд на плечи, вправила палец, подняла штангу и покинула площадку. Фрагмент видео опубликовали РИА «Новости».

По данным агентства, Кайл в итоге выиграла золотую медаль в категории до 45 кг.

На кадрах видео женщина спокойно выходит на помост, поднимает штангу, выпрямляется с ней, опускает ее на плечи.

Затем вытягивает руку с поврежденным пальцем, на глазах у зрителей и спортивных комментаторов молча, без каких-либо эмоций, вправляет палец, снова берется за штангу и поднимает ее на положенную высоту.

Далее Кайл бросает штангу и быстро уходит с помоста под восхищенные крики и аплодисменты зрителей.