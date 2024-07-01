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Российская прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус

Российская прыгунья на батуте София Аляева получила от Международной федерации гимнастики (FIG) нейтральный статус, дающий право выступать на зарубежных стартах без флага и гимна страны. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

Российская прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус
© соцсети
"София получила нейтральный статус, - сказала Федоренчик. - Ей 16 лет, она выступает пока на юниорских турнирах. Мы рассматриваем ее с прицелом на следующие Олимпийские игры. София уже выступила на юниорских соревнованиях в Швейцарии, где стала первой с большим отрывом".

В начале февраля нейтральный статус получили 4 российских прыгуна на батуте. Это Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов. Бладцева отобралась на Олимпиаду-2024 и получила приглашение в Париж от Международного олимпийского комитета.