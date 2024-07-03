Российская всадница Фирюлина получила нейтральный статус от FEI

Россиянка Екатерина Фирюлина получила нейтральный статус от Международной федерации конного спорта (FEI), сообщается на официальном сайте организации.

Фирюлина стала седьмой представительницей России, которой присвоили нейтральный статус. Ранее его получили Евгения Давыдова, Ольга Коган, Валерия Гинева, Александра Изместьева, Алексей Мащенков, Анна Сущева и Алексей Тюшкевич.

В декабре совет FEI утвердил список критериев и условий, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для допуска на международные соревнования. Критерии включают отсутствие активной поддержки СВО, контрактов с Вооруженными силами или с любыми другими органами национальной безопасности.