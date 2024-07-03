Российский борец Оганесян завоевал золото первенства Европы в Сербии

Российский борец греко‑римского стиля Грайр Оганесян завоевал золото чемпионата Европы (спортсмены до 20 лет), который проходит в Нови‑Саде (Сербия).

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Оганесян в финале в весовой категории до 67 кг одержал победу над Гаспаром Тертеряном из Армении. Также в среду серебро завоевал Дорджи Шунгурциков (до 60 кг), бронзу — Максим Аверин (до 97 кг).

Всего российские борцы‑классики на турнире в Сербии взяли три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.​

Первенство Европы завершится 7 июля.