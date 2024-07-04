В США начали федеральное расследование по делу китайских пловцов

Правительство США начало федеральное расследование по делу о положительных допинг‑пробах китайских пловцов, сообщает Associated Press со ссылкой на Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics).

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Исполнительному директору организации Бренту Новицки вручили повестку в суд со стороны правительства США. Он обязан явиться для дачи показаний в качестве свидетеля.

При этом в World Aquatics отказались уточнить, где и когда Новицкому вручили повестку, и не сообщили, какой именно орган ведет расследование по делу.

21 апреля в газете The New York Times был опубликован материал, в котором говорилось о том, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой‑2020 в Токио был обнаружен триметазидин. По данным издания, Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело собственное расследование, в результате которого сторона придерживалась версии, что вещество попало в организм спортсменов непреднамеренно и в незначительных количествах. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло выводы CHINADA. Авторы материала NYT обвинили агентство в игнорировании данных осведомителей, а также в непоследовательности при рассмотрении разных допинговых дел.

Ранее сообщалось, что 11 из 23 пловцов, у которых в 2021‑м был положительный результат теста, собираются участвовать в Играх‑2024.

Олимпиада‑2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.