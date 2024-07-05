Украинская гандболистка показала, как проводит отпуск с российскими чемпионками

Украинская гандболистка Виктория Борщенко в своих социальных сетях показала, как проводит отпуск с российскими гандболистками — Анной Вяхиревой и Полиной Кузнецовой.

© ГК «Ростов-Дон»

Кадры совместного отдыха позже выложила и Вяхирева.

© Соцсети

Известно, что ранее все три гандболистки вместе играли в клубе «Ростов-Дон», но в 2022 году Борщенко уехала в Европу и в апреле 2022 года подписала контракт с португальской «Бенфикой», в составе которой трижды подряд стала чемпионкой Португалии. В 2024 году она продолжает играть за этот клуб, а в мае была госпитализирована в Лиссабоне. Врачи не называли точных сроков, на какое время гандболистка «выпала» из игры.

Сейчас Вяхирева также играет в Европе за норвежский «Кристиансанд», а Кузнецова до сих пор остаётся игроком клуба «Ростов-Дон».

Обе российские гандболистки являются олимпийскими чемпионками 2016 года.