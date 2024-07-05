Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев резко раскритиковал российских спортсменов, которые решили поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Те, кто согласились ехать без флага и гимна — уже предатели. А еще их надо уговаривать: «Мы вам дадим деньги, сейчас откажитесь». Это же бред. Просто их надо включить в список и те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь?» — заявил Кремлев.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.