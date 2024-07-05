Пловец Сомов принял приглашение на Олимпийские игры в Париже

Российский пловец Евгений Сомов принял приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Медали, завоеванные атлетами из этих стран, не будут учитываться в медальном зачете.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. World Aquatics также требует от россиян и белорусов подписывать декларации и запрещает им общаться со СМИ во время своих соревнований.

Помимо Сомова, нейтральный статус из российских пловцов получила шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Спортсменка не смогла отобраться на Олимпиаду, так как не выполнила квалификационный норматив.

Сомову 25 лет. В мае на соревнованиях в США он побил рекорд России на дистанции 100 метров брассом, показав результат 58,72 секунды. Прежний рекорд страны принадлежал Антону Чупкову - 58,83 секунды.

МОК также подтвердил согласие каноиста Алексея Коровашкова выступить на Олимпиаде. Ранее спортсмен сообщил ТАСС, что уведомил МОК о согласии принять участие в Играх в двойке Захаром Петровым. При этом Коровашков отметил, что откажется от выступления в каноэ-одиночке.