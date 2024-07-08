Тренер сборной России раскритиковала американку Байлз

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, за кого будет болеть на предстоящих летних Олимпийских играх — 2024, а также раскритиковала американскую гимнастку, чемпионку Симону Байлз. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет «зеленая улица». Нас особо удивлять-то нечем», — заявила Родионенко.



В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Все спортсмены сборной России по спортивной гимнастике от поездки на Игры отказались.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка.