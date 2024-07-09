Министр спорта Франции отреагировала на скандал с регбистами в Аргентине

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала скандал с регбийной сборной страны в Аргентине. Функционер отметила, что находится в контакте с федерацией вида спорта.

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«Если следствие установит факты, в которых их обвиняют, то это будет невыразимое злодеяние. Думаю о жертве. Спасибо Флориану Грилю (президент Федерации регби Франции. — Прим. «Чемпионата») за его правильные слова, которые все этим утром разделяют. Я поддерживаю связь с федерацией и нашим посольством в Аргентине», — написала Удеа-Кастера в социальных сетях.



Ранее стало известно, что в Аргентине задержали двух 20-летних игроков сборной Франции из‑за подозрений в сексуальном насилии, а ещё одного регбиста отстранили от выступлений за команду из-за расистских высказываний.

Сборная Франции по регби с 6 по 13 июля находится в южноамериканском турне. В нём команда «трёхцветных» уже успела одержать победу над аргентинцами (28:13), а в среду, 10 июля, должна встретиться с уругвайцами в Монтевидео. 13 июля запланирована вторая встреча с командой Аргентины.