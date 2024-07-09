Французская спортсменка погибла во время регаты

Французская спортсменка погибла на 41-м году жизни в Греции, упав с парусника во время гонки. Об этом сообщает агентство Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Гонка проходила к северо-западу от острова Касос. Спортсменка из Франции выступала с 36-летним украинцем в экипаже под флагом Испании, мужчине удалось выжить после падения с палубы. Их извлекли из воды остальные члены экипажа, после чего пострадавших забрал спасательный катер береговой охраны и доставил в медицинский центр.

Администрация порта Касос проводит предварительное расследование.