Аплачкина завоевала золото Кубка России в беге на 1500 м

Легкоатлетка Светлана Аплачкина завоевала золото в беге на 1500 метров на ПСБ Кубке России, который проходит в Чебоксарах.

Аплачкина преодолела дистанцию за 4 минуты 4,29 секунды. Второе место заняла Любовь Дубровская (4.09,03), третье — Анна Красильникова (4.09,39).

У мужчин на аналогичной дистанции победу одержал Сергей Дубровский — 3 минуты 39,95 секунды. Станислав Угрин (3.40,20) стал вторым, Владислав Подзвездов (3.40,32) — третьим.

Первый результат в толкании ядра у женщин показала белоруска Алена Дубицкая — 18,47 м. В беге на 200 м лучшей стала Виктория Максимова — 23,05 секунды, у мужчин победил Константин Крылов — 20,80.