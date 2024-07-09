Прыгунья в высоту Парфененко получила травму ноги на Кубке России

Полина Парфененко, выступающая в прыжках в высоту, получила травму ноги на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсменка совершала прыжок на высоте 1,95 метра. Она не сумела взять высоту, после чего спрыгнула с мата и побежала по направлению к трибунам, но споткнулась и повредила ногу.

Парфененко отправили на машине скорой помощи в больницу, где ей будет сделан рентген. Предварительный диагноз - вывих ноги. В случае разрешения врачей спортсменка сможет продолжить лечение в Москве.