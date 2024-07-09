Кочанова победила в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике

Легкоатлетка Мария Кочанова стала лучшей в прыжках в высоту на ПСБ Кубке России в Чебоксарах.

Кочанова победила с результатом 1,97 метра. Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,95), третье — Полина Парфененко (1,93).

В тройном прыжке у женщин первый результата показала белоруска Виолетта Скворцова (14,34 м), опередив россиянок Екатерину Коневу (14,23) и Таисию Дмитриеву (13,60).

Эмилия Тангара стала первой в беге на 400 м с барьерами — 55,55 секунды. Кристина Вершинина стала второй (56,87), тройку замкнула Ирина Баулина (57,28). У мужчин первое место занял Федор Иванов — 49,43, второе — Владимир Лысенко (50,14), Вадим Кукалев (50,39) показал третий результат.