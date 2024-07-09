Роглич назвал большой потерей снятие Власова с «Тур де Франс» из‑за травмы

Словенский велогонщик Red Bull‑Bora‑Hansgrohe Примож Роглич назвал большой потерей снятие россиянина Александра Власова с многодневной гонки «Тур де Франс».

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В понедельник стало известно, что Власов завершил выступления в гонке «Тур де Франс» из‑за травмы. На девятом этапе он многодневки упал на повороте и получил перелом лодыжки.

— Это большая потеря для нашей команды. На всех гонках, которые мы проводили вместе, он показывал, насколько он силен. Учитывая скорость, с которой он упал, можно только порадоваться, что у него только перелом лодыжки, потому что могло быть и хуже, — цитирует Роглича L’Equipe.



После девятого этапа Власов занимал 11‑е место в генеральной классификации «Тур де Франс», лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates.