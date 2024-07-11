В МОК сообщили о полной поддержке WADA в деле китайских пловцов

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после независимого отчета по делу китайских пловцов.

В апреле газета The New York Times сообщила, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой в Токио был обнаружен триметазидин. По данным издания, Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело собственное расследование, по итогам которого объявило, что вещество попало в организмы спортсменов непреднамеренно и в незначительных количествах. Совместное расследование организации и китайской полиции показало, что в отеле, где оставались китайские пловцы, следы вещества были обнаружены на кухне. WADA не смогло опровергнуть версию китайской стороны и не стало наказывать спортсменов.

Во вторник независимый прокурор Эрик Коттье представил промежуточный отчет по делу пловцов. Как отметили в WADA, в предоставленных материалах не было обнаружено информации, которая позволила бы предположить, что агентство проявило предвзятость в деле китайских пловцов после выявления положительного результата допинг‑тестов.