Мамиашвили высказался об участии Мамедова в Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался по поводу участия борца вольного стиля Шамиля Мамедова в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

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«Пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет. Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Надеюсь, что ещё с ним переговорю, и с его тренером переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.



Напомним, бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 Шамиль Мамедов вошёл в заявочный список Международной федерации спортивной борьбы для участия в Олимпиаде-2024.

Ранее сборные России по спортивной борьбе публично отказались от участия в Играх на условиях Международного олимпийского комитета, но Мамедов принял приглашение от МОК выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.