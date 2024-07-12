Олимпийский чемпион Роглич снялся с «Тур де Франс»

Словенский велогонщик команды Red Bull-Bora-Hansgrohe Примож Роглич принял решение сняться с супермногодневки «Тур де Франс» — 2024. Вчера, 11 июля, он попал в завал на 12-м этапе и в результате полученных травм отказался от продолжения соревнований.

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«Я покидаю тур, чтобы восстановиться после повреждений должным образом. После разговора с командой мы решили, что я не выйду на старт сегодня. Горжусь своим вкладом в команду в нынешнем туре. Спасибо всем за вашу огромную поддержку!» — приводит слова Роглича пресс-служба Red Bull-Bora-Hansgrohe в социальных сетях.



Словенский велогонщик после 12-го этапа занимал шестое место в общем зачёте «Тур де Франс» с отставанием в 4 минуты 42 секунды от лидера, своего соотечественника Тадея Погачара.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 12 этапов:

1. Тадей Погачар — 49:17:49.

2. Ремко Эвенепул +1.06.

3. Йонас Вингегор +1.14…