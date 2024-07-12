Мария Ласицкене проведет собственную серию турниров по прыжкам в высоту.

Серия получит название «Новая высота». В нынешнем летнем сезоне пройдут два турнира.

Двенадцать прыгунов (по шесть мужчин и женщин) выступят 3 августа в Москве, а 31 августа – в Прохладном (Кабардино-Балкария). Победители турниров получат по 300 тысяч рублей.

В серии примут участие чемпион мира в помещении Данил Лысенко, чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова, призер ЧМ Илья Иванюк, медалистки чемпионатов России Мария Кочанова, Кристина Королева, победительница юниорского первенства мира белоруска Карина Демидик.

Ласицкене также собирается выступить на соревнованиях.