Чикунова рассказала о сожалениях, связанных с Олимпиадой

Евгения Чикунова жалеет, что долго принимала решение об отказе от Олимпиады.

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Чикунова, которая является рекордсменкой мира по плаванию, отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпийские игры.