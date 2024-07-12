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Евгения Чикунова: «Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду на Олимпиаду»

Евгения Чикунова жалеет, что долго принимала решение об отказе от Олимпиады.

Чикунова рассказала о сожалениях, связанных с Олимпиадой
© Sports.ru

Чикунова, которая является рекордсменкой мира по плаванию, отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпийские игры.

«Тяжело было из‑за того, что все‑таки была надежда. Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду. Конечно, я не решала резко, ужасно долго об этом думала. Склонялась к тому, что хочется отобраться. Но не в таких условиях. Не в этом моя мечта. Даже если я выиграю и займу какое‑нибудь место на Олимпиаде при таких условиях, точно могу сказать: это не будет того стоить», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
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