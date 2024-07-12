Женщина, обвиняющая регбистов из Франции в изнасиловании, госпитализирована

Аргентинская женщина, обвиняющая двух регбистов сборной Франции в изнасиловании, была госпитализирована. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката пострадавшей.

По информации источника, у женщины обнаружены травмы лица, спины, груди, ног и ребер, а также различные следы укусов и царапин. Пострадавшая утверждает, что один регбист изнасиловал ее как минимум шесть раз, другой — один. Сами игроки отвергли обвинения, заявив, что все было по обоюдному согласию.

Ранее в Аргентине задержали двух игроков сборной Франции из‑за подозрений в сексуальном насилии. Напомним, в ходе тура сборной Франции ранее уже был отстранён от выступления игрок Мелвин Жамине. Он отметился расистскими высказываниями. с 6 по 13 июля французская регбийная команда находится в южноамериканском турне.